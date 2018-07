Onzekere tijden voor Cameramuseum

Het Cameramuseum Zierikzee is in mei 2012 geopend op initiatief van Bob Noomen. Noomen heeft ruim 40 jaar een fotozaak in Zierikzee en verzamelt al heel zijn leven camera's. Er was sprake van een lastige start. Na een jaar bleken de bezoekcijfers te laag en ging het museum bijna failliet.

Een overeenkomst met de huurbaas en nieuwe sponsoren bleken de redding. De jaren daarna vonden steeds meer bezoekers hun weg naar de Visstraat en werd het Cameramuseum zelfs genomineerd als Leukste Uitje van de ANWB.

We kregen niet de medewerking waar we op gehoopt hadden." Tonny Noomen, Cameramuseum Zierikzee

Het pand heeft inmiddels een andere eigenaar en die wil niet verder met het Cameramuseum. Daarom werd er een zoektocht gestart naar een nieuw pand. Dat viel volgens Tonny Noomen, echtgenote van oprichter Bob, vies tegen: "We hebben heel veel tijd en energie gestoken in het vinden van een ander pand. En dat lukte meerdere malen niet, en dat is jammer. We kregen niet de medewerking waar we op gehoopt hadden."

Foto's in klederdracht in het cameramuseum (foto: Omroep Zeeland)

De laatste dagen voor de sluiting is er nog een aantal mensen dat zich in klederdracht wil laten fotograferen. Een succesnummer, volgens Noomen, dat vraagt om uitbreiding in het eventuele nieuwe pand: "We willen graag een bredere collectie van klederdracht waarin we mensen fotograferen".

En ook ziet ze al voor zich dat de hele collectie, 4000 toestellen, in het nieuwe pand kan worden tentoongesteld. Maar als ze daar over doorgevraagd wordt, blijkt dat de mogelijke nieuwe behuizing niet voldoet aan dat ideaalbeeld: "Het wordt anders", is alles wat ze daarover wil zeggen.

Cameramuseum in de Visstraat (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: