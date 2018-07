Regen is druppel op gloeiende plaat voor fruittelers

Peren (foto: Omroep Zeeland)

De komende twee weken worden cruciaal voor de Zeeuwse fruitoogst. Het fruit is op dit moment veel kleiner dan normaal, maar kan met voldoende regen nog wat gaan groeien. "Maar ga er maar vanuit dat appels en peren straks een stuk kleiner in de winkels liggen in vergelijking met andere jaren," zegt Van 't Westeinde.

Het had sinds eind mei niet meer geregend in de boomgaarden van Van 't Westeinde in Nisse. In de eerste weken werd er nog landbouwwater (speciale zoetwatervoorziening voor de fruitteelt en akkerbouw) gebruikt, maar dat is op. Nu wordt er water gehaald bij een zuiveringsinstallatie, maar dat is lang niet voldoende voor het beregenen van de boomgaard.

Bidden

Rinus van 't Westende wil nog niet vooruitlopen op een eventueel rampjaar voor de Zeeuwse fruittelers. "Het is bidden voor nog meer regen. Zo kunnen de vruchten toch nog groeien in de laatste weken voordat de pluk gaat beginnen."