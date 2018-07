Vlissingen is de meest verdorde plek van Nederland

Dat hebben onderzoekers bepaald aan de hand van satellietbeelden. Ze hebben de groenheid van gras in beeld gebracht en in Vlissingen is de groenheid van het gras het meest afgenomen de afgelopen weken.

Groenheid van gras vergeleken

De onderzoeksinstelling Wageningen Environmental Research die de Groenmonitor doorlopend bijhoudt, heeft een overzicht gepubliceerd van de effecten van de droogte. Op de satellietbeelden van mei en juli hebben de onderzoekers de groenheid van het gras vergeleken. In Vlissingen is het gras in die periode 37 procent van de groenheid verloren. Landelijk is de groenheid van gras gemiddeld met 17 procent afgenomen.

Eerder al hebben wij ook de verschillen door de aanhoudende droogte op satellietfoto's in beeld gebracht. Je kunt op die beelden ook al goed zien dat de droogte op allerlei plekken in de provincie grote gevolgen heeft voor het landschap.

Maar nu hebben deze wetenschappers hun eigen specifieke methode op diezelfde beelden losgelaten om de verdorring door de droogte nauwgezet in kaart te brengen.

Minste neerslag

Op zich is het niet vreemd natuurlijk, dat Vlissingen het meest is verdord. Daar staat namelijk ook het weerstation dat deze zomer de minste neerslag heeft vastgelegd. Daar was tot gisteravond nog maar 1,6 millimeter neerslag gemeten. Door de buien van vannacht en vanmorgen is daar wel iets bijgekomen, maar die paar buitjes zullen de droogte nauwelijks verminderen, daarvoor moet het echt dagenlang flink doorregenen.

Regionaal zijn er grote verschillen. In Groningen, Friesland en het Groene Hart valt het nog wel mee. Maar in Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant en Limburg en de kuststrook is het gras flink verdord.

Groenindex grasland van 26 mei tot en met 26 juli (foto: Wageningen Environmental Research)

Waar het gras zelfs nog wel iets lijkt te groeien, is op de grens van Brabant en Limburg. In een aantal gemeenten in dit gebied is het gras tussen 15 en 26 juli zelfs iets groener geworden. De onderzoekers vermoeden dat dit komt door het veelvuldig beregenen van de graslanden in die regio.

Voorlopig geen einde aan de droogte

Verder melden de onderzoekers dat er voorlopig nog geen einde lijkt te komen aan de droogte. Ze verwachten dan ook dat de grasconditie verder zal verslechteren. Ook de akkerbouw zal last krijgen van de droogte, voorspellen ze. Actuele ontwikkelingen van de verdorring door de droogte zijn te volgen via groenmonitor.nl.

