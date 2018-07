Deel dit artikel:











Auto over op de kop in de bocht van Middelburg

In de bocht van de A58 naar de N57 bij Middelburg is vanmorgen een auto over de kop geslagen.

Ongeluk op A58 (foto: HV Zeeland) Omdat bij eerste meldingen werd gesproken over een auto in een sloot werden ook de brandweerduikers opgeroepen. Bij aankomst van de brandweer bleek de auto op het droge te staan en de bestuurster naast het voertuig. Zij is ter plekke onderzocht door het ambulancepersoneel. Over haar eventuele verwondingen is niets bekend.