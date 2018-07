Zeeland koelt af; hittegolf lijkt ten einde, maar droogte duurt voort

Hitte in Zeeland voorbij (foto: Ria Brasser)

Voor een hittegolf moet het namelijk vijf dagen of langer aaneengesloten 25 graden of meer zijn, waarvan ook minstens drie dagen boven de 30 graden uit moeten komen. Aan die officiële definitie voldeed Westdorpe van maandag tot en met gisteren, met gisteren zelfs de hoogste temperatuur ooit in Zeeland gemeten: 38,1 graden.

Ook landelijke hittegolf ten einde

Maar als de voorspelling uitkomt en in Westdorpe de temperatuur niet hoger stijgt dan de 24 graden dan is die plaatselijke hittegolf dus officieel ten einde. De landelijke hittegolf, die gebaseerd wordt op metingen in De Bilt, lijkt ook vandaag ten einde te komen. Daar wordt vandaag namelijk een maximumtemperatuur verwacht van 22 graden.

Het KNMI, dat eerder code oranje had afgegeven vanwege de extreme hitte, heeft die waarschuwing afgeschaald. Wel geldt nu nog code geel voor onweer. En ook het Nationaal Hitteplan dat was afgekondigd door het RIVM is sinds vanmorgen niet meer van kracht.

Van warmste tot koudste plek in één uur tijd

Bij het weerstation in Westdorpe werd gisteren een spectaculaire temperatuurdaling vastgelegd. De temperatuur kelderde in één uur tijd van de hoogste temperatuur in Zeeland, Nederland en zelfs Europa: 38,1 graden, tot de koudste temperatuur van heel Nederland op dat moment: 27,1 graden. Bij alle andere meetstations in ons land werden op dat moment werden temperaturen van 30 graden of meer vastgelegd.

Die plotselinge verkoeling lijkt aan te houden. De komende dagen blijven de temperaturen volgens de verwachtingen overal in Zeeland onder de 30 graden. Daarbij valt ook wat regen, maar die paar buitjes zijn niet genoeg om de droogte tegen te gaan. En de komende twee weken wordt ook geen aanhoudende regen verwacht, dus is de regen voor boeren en fruittelers niets meer dan een druppel op een gloeiende plaat.

Record door de neus geboord

En die drastische temperatuurdaling van gisteravond heeft ons ook een record door de neus geboord waarvan wij dachten dat die al lang en breed binnen was. Want we meldden eerder dat de hoogste minimumtemperatuur tot nu toe gemeten was in Vlissingen, maar we hebben ons daarmee rijk gerekend, blijkt nu.

Gisteravond laat is vlak voor middernacht toch nog een lagere temperatuur gemeten en daardoor blijf alsnog het oude record voor de hoogste minimumtemperatuur intact. Dat wordt namelijk per etmaal bekeken, van middernacht tot middernacht, en aangezien op de andere dagen de laagste temperatuur van die dag 's ochtends vroeg gemeten werden, waren we er ervan uitgegaan dat dit ook gisteren het geval was.

Plotselinge temperatuurdaling

Maar door de buien en plotselinge temperatuurdaling van gisteravond werd het toch nog iets koeler dan het oude record uit 2004. Toen werd het op 9 augustus niet kouder dan 22,2 graden. Gisterochtend vroeg werd daalde de temperatuur maar tot 23,5 graden en dat zou een nieuw record zijn, maar gisteravond daalde de temperatuur nog tot 21,1 graden en dat betekent: geen record...

Lees ook: