'Onverkoopbare' pruimen gaan nu als warme broodjes over de toonbank

De actie kwam op gang nadat bekend werd dat Kees Hamelink met de zestigduizend kilo pruimen zou blijven zitten omdat hij ze niet kwijt kon bij de supermarkten. De pruimen werden door de droogte niet groot genoeg, ze werden 35 millimeter in plaats van de gevraagde 38 millimeter. Het verhaal ging het hele land rond en het regende verontwaardigde reacties.

Discussie op gang gebracht

Volgens Annemiek Hamelink, de zus van de teler die de actie begon om de pruimen alsnog te kunnen verkopen, waren de reacties de afgelopen week heel fijn. "Louter positieve reacties gehad", zegt ze. "We hebben kennelijk heel wat los gemaakt. Ik ben heel bij dat we de discussie over ons eten weer wat op gang hebben gebracht. Want waarom zouden we prima producten, die net wat kleiner zijn, niet willen eten? Ik hoop dat we het begin van een verandering gemaakt hebben nu."

Pruimen-verkoop in Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Hamelink wilde zijn oogst eerst nog aan de bomen laten hangen omdat de plukkosten niet op zouden wegen tegen de opbrengst. Omdat hij geen goede prijs kreeg voor zijn kleinere pruimen. Dankzij de actie van zijn zus zijn er nu volop pruimen verkocht, aan particulieren en aan bedrijven.

Het oogsten gaat door

Het oogsten gaat daarom nu gewoon door. "We hebben er wel heel veel werk aan", zegt zijn zus. "Werk dat we er in de oogsttijd eigenlijk niet bij kunnen hebben. Maar we krijgen veel hulp van familie en vrienden, en de vele positieve reacties helpen ons ook enorm."

