Middelburger opgepakt voor huiselijk geweld in Vlissingen

Politielogo op uniform agent, archieffoto (foto: Politie)

De mishandelde vrouw heeft op het politiebureau aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak. De Middelburgse verdachte is opgepakt op verdenking van zware mishandeling dan wel poging tot doodslag.

Over wat er vanmorgen precies is gebeurd en over de aard en ernst van de verwondingen van het slachtoffer doet de politie nog geen uitspraken. Wel is duidelijk dat het gaat om een mishandeling 'in de relationele sfeer', zoals dat in politiejargon heet.