Geen bloedmaan, maar wel oplichtende zee; 'Ik heb met open mond staan kijken'

Geen bloedmaan, maar wel zeevonk bij Domburg (foto: Karla Leeftink Natuurfotografie)

"Heel bijzonder om te zien", schrijft ze erbij op Facebook. "Een verschijnsel dat aan onze kusten te zien is in deze warme periode in bewegend water: zeevonk. Zeevonk doet de golven oplichten, dan weer hier, dan weer daar... Ik heb met open mond staan kijken."

Blauw licht

Zeevonk is een alg, die overdag een roodachtige kleur heeft, maar in het donker krijgt het een andere kleur. Dan zie je pas dat de alg blauw licht afgeeft als het water met daarin de algen in beweging wordt gebracht. Daarom is het meestal goed te zien in de branding.

Ondergaande zon, eerste sterren én oplichtende zee door zeevonk bij Domburg (foto: Karla Leeftink Natuurfotografie)

De gloed is een voorbeeld van bioluminescentie, het uitstralen van licht door organismen. Bij zeevonk wordt veroorzaakt door de combinatie van het pigment luciferine en het enzym luciferase. Wanneer die met elkaar in aanraking komen en ook met zuurstof, dan geven ze licht.

Aanhoudende warme temperaturen

Om die lichteffecten waarneembaar te laten plaatsvinden moet de alg zeevonk in groten getale voorkomen aan de kust. Dat gebeurt meestal bij aanhoudende warme temperaturen, omdat dat bevorderlijk is voor de algengroei. En laat het nou net al een hele tijd warm zijn aan de Zeeuwse kust...

Natuurfotografe Karla Leeftink wilde eigenlijk de rode bloedmaan fotograferen gisteravond, maar toen de bewolking roet in het eten gooide vond ze dus dit alternatieve schouwspel in de Domburgse branding.

In heel Zeeland zaten mensen klaar om de rode bloedmaan te fotograferen, maar voor zover nu bekend kwamen ze zo goed als allemaal bedrogen uit door de bewolking. In andere delen van Nederland en in het buitenland werden wel mooie foto's gemaakt van deze langst maansverduistering van de eeuw, maar uit Zeeland hebben we in antwoord op onze oproep geen bruikbare foto's van de rode maan ontvangen.

