Nieuw-Zeelander Montgomery nieuwe trainer Oemoemenoe

Oemoemenoe HRC (foto: Miriam Wasterval)

Montgomery was de afgelopen jaren onder andere in Nieuw-Zeeland actief als trainer van verschillende teams. In 2016 was de Nieuw-Zeelander nog werkzaam als bondscoach van Laos.

Opvolger FitzGerald

De trainer is de opvolger van de Ier Simon FitzGerald die in februari vertrok. Volgens Oemoemenoe leidden "de Nederlandse rugbycultuur versus de Ierse, de ambities en resultaten" tot het vertrek van de Ierse trainer.

Na het vertrek nam Herbert-Jan van der Waal de trainerstaken tijdelijk op zich. Onder zijn leiding eindigde de Middelburgse ploeg op de vierde plaats van de kampioenspoule, de hoogste eindklassering ooit voor Oemoemenoe.