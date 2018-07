Twee gewonden bij botsing op Oude Rijksweg in Krabbendijke

Volgens de eerste meldingen zou er ook iemand bekneld zitten, daarom werd ook de brandweer opgeroepen. Maar bij nader inzien bleek dat alle inzittenden op eigen kracht uit de voertuigen waren gekomen. De inzet van de brandweer was daarom niet meer nodig.

Brokstukken

De politie meldt dat er twee gewonden waren, maar over de aard en de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak voor de botsing is nog onbekend.

Wel is duidelijk dat allebei de auto's flinke schade hebben opgelopen. De Oude Rijksweg werd tijdelijk afgesloten om de auto's te bergen en de brokstukken op te ruimen.