Iedere omwenteling is een cent voor KiKa

Molenaar Jan Eeland doet het niet alleen. Hij krijgt hulp van collega's uit heel Zuid-West-Nederland. "Vooral straks tegen de ochtend, wanneer de wind luwt, wordt het zwaar. Maar slapen gaan we zeker niet doen hoor," zegt Eeland.

De molenaar heeft expres ook geen bed in de molen gezet. Eeland zet desnoods wel een extra pot koffie voor de taaie momenten.

Bovenop de molen zit een teller die iedere omwenteling registreert. Door de harde wind van vandaag is de verwachting dat de wieken van De Korenbloem zo'n 20.000 rondjes gaan draaien in die vierentwintig uur. Dat is twee keer zoveel als in de voorgaande jaren. Toen was er weinig wind en vielen de wieken regelmatig stil.

Molenaar Jan Eeland (foto: Omroep Zeeland)

Grijze haren

Molenaar Jan Eeland betaalt het bedrag helemaal zelf. Hij doet het graag voor het goede doel, maar ook voor de aandacht voor zijn molen. Eeland wil jonge bezoekers enthousiast maken voor zijn vak van molenaar. "Het grijze- haren-gehalte onder Zeeuwse molenaars is hoog en we kunnen wel wat jong bloed gebruiken."

Zondagochtend om 10:00 uur is duidelijk hoeveel omwentelingen de molen in Zonnemaire precies heeft gedraaid.