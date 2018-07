Beachsoccer Zeeland Ladies winnen ook het landskampioenschap

In Scheveningen werd in de finale van de play-offs met 4-3 gewonnen van DTS Ede. Namens de Zeeuwse formatie scoorden Sylvana Tieleman (2x), Isa Pothof en Maartje Looijen.

De dames van Beachsoccer Zeeland vieren het kampioenschap (foto: Beachsoccer Zeeland)

Beach Soccer Zeeland eindigde in de reguliere competitie als koploper en kwalificeerde zich daarmee voor het eindtoernooi in Scheveningen. In de halve finale stond het tegenover BS Alkmaar, waar met 5-4 van werd gewonnen.

In de finale kwamen de dames snel op een 2-0 achterstand, waarna alle zeilen moesten worden bijgezet. BSZ kwam terug naar 3-2 en maakte in de slotfase de beslissende 4-2. Dat DTS Ede daarna nog de 4-3 maakte was enkel en alleen nog belangrijk voor de statistieken.

Geplaatst voor Champions League

Omdat Beach Soccer Zeeland begin deze maand ook al de beker won na een 2-1 zege op Drechtsteden, is Beach Soccer Zeeland nu in het bezit van de 'dubbel'. Door het winnen van het landskampioenschap mogen de dames zich volgend jaar opmaken voor een avontuur in de Champions League.