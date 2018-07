Oefennederlaag voor Hoek, GOES en Vlissingen in evenwicht

GOES, dat net als Hoek komend seizoen in de Derde Divisie speelt, kon niet winnen van Vlissingen. Het kwam op een 2-0 voorsprong, maar zag de ploeg van John Karelse langszij komen.

Rik Impens (rechts) in duel met Niels Fleuren van TOP Oss. (foto: Orange Pictures)

TOP Oss - Hoek

Hoek werd uitgenodigd voor de Open Dag van TOP Oss maar kon het feestje van de Brabantse club, die vorig jaar op de vijftiende plek in de Jupiler League eindigde, niet verpesten. De thuisploeg was met 3-0 te sterk door twee goals van N'Koyi en één van Van der Biezen.

De eerste kans van de wedstrijd was nog wel voor Hoek, maar Ruben de Jager, op proef bij de Zeeuws-Vlamingen, kon niet afwerken. Hierna nam TOP Oss de overhand en kwam het na 23 minuten op voorsprong; Van der Biezen was het scherpste in de kluts en scoorde.

Na rust liep TOP Oss met dank aan invaller N'Koyi uit naar 3-0; hij scoorde twee keer binnen vier minuten. In de 61e minuut werkte hij van dichtbij af, in de 64e zette hij de eindstand op het scorebord na goed samenspel met Jordie Briels. Reguilio Vandepitte kreeg nog een grote kans om de eer voor Hoek te redden, maar hij schoot, oog in oog met keeper Koeman, ver over.

Vlissingen - GOES

Vorig jaar stond deze wedstrijd nog 'voor het echie' op het programma, nu waren Vlissingen en GOES sparringspartners in de voorbereiding. GOES startte voortvarend en kwam op voorsprong door een schot van Ruben Hollemans dat van richting werd veranderd, waarna Steve Schalkwijk, deze zomer overgekomen van de tegenstander, GOES op 2-0 bracht. Vlak voor rust deed Vlissingen iets terug; Josimar Pattinama scoorde vanaf elf meter na een overtreding op Abdenbi.

Na rust werd Schalkwijk nog een keer gevaarlijk, maar de paal bracht redding waarna de bal van de lijn werd gehaald. Tien minuten voor tijd bracht Dangelo Martien de stand op gelijke hoogte uit een vrije trap, waarmee ook gelijk de eindstand op het bord kwam.

Aanstaande dinsdag mag Vlissingen het opnemen tegen Hoek, GOES speelt zaterdag tegen Jong Sparta (Tweede Divisie).