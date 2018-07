Dieven halen buitenlandse auto's en campers leeg aan de Zeeuwse kust

Gehandschoende auto-inbreker verschaft zich met schroevendraaier toegang tot auto, archieffoto (foto: ANP)

Gisteren werd ingebroken in acht voertuigen, waaronder vijf campers, het merendeel had een buitenlands kenteken. En er was één poging tot inbraak. De dieven werden daar volgens de politie waarschijnlijk gestoord door een voorbijganger.

Slot geforceerd met schroevendraaier

Vooral bij de inbraak in de campers hebben de dieven waardevolle spullen meegenomen. Bij campers in onder meer Domburg, Burgh-Haamstede en Zoutelande forceerden inbrekers het slot, waarschijnlijk met een schroevendraaier. Maar op andere plekken werd minder subtiel te werk gegaan.

Een paar keer sloeg men een ruit in en in één geval werd ook het zeil van een aanhangwagen opengesneden. De buit bedroeg vooral kleding, laptops en persoonlijke papieren, zoals een vaarbewijs.

Opengebroken, maar niet naar binnen

De mislukte inbraakpoging vond plaats in Scharendijke. Het slot van de camper was opengebroken, maar omdat de dieven niet naar binnen zijn gegaan vermoedt de politie dat ze gestoord werden.

Donderdag waarschuwde de politie ook al voor dieven die het op geparkeerde auto's gemunt hadden. Toen waren ze vooral actief aan de Zeeuws-Vlaamse kust, maar nu lijken ze hun werkterrein verbreed te hebben. Als het om dezelfde daders gaat natuurlijk, dat moet namelijk nog worden aangetoond door politieonderzoek.

Bewakingscamera's

Ook het verzoek van de politie aan eigenaren van bewakingscamera's in de buurt van parkeerterreinen bij kustplaatsen om hun camera aan te melden is nu uitgebreid tot de hele Zeeuwse kust. Naar aanleiding van de inbraakgolf in geparkeerde auto's in Zeeuws-Vlaanderen deed de politie eerder al een oproep aan camera-eigenaren om zich te registreren, omdat dit kan helpen om de daders te pakken te krijgen.

