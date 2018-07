Deel dit artikel:











Drie arrestaties na vechtpartij bij discotheek in Westkapelle

De politie heeft afgelopen nacht bij discotheek De Hooizolder in Westkapelle drie mannen aangehouden na een vechtpartij. Een groep uitgaanspubliek was slaags geraakt met de beveiligers en even later ook met de opgeroepen agenten.

Discotheek De Hooizolder bij Westkapelle (foto: Omroep Zeeland) Om de vechtpartij te beëindigen hebben de agenten pepperspray en hun wapenstok gebuikt. Vanwege de grimmige sfeer op het terrein van de discotheek werden de andere bezoekers tijdelijk in de discotheek gehouden. De aangehouden mannen waren een 20-jarige man uit Bleiswijk, een 21-jarige man uit Breda en een 22-jarige man uit Bergschenhoek. Zij worden vandaag verhoord.