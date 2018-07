3x3 basketballer Jobse onderuit in finale World Tour

Jesper Jobse verloor de finale van Servië (foto: Orange Pictures)

In de poulefase won Jobse van Gangnam uit Korea (22-14), maar verloor hij van Ljubljana uit Slovenië (15-14). Als nummer twee in de poule mochten ze toch door naar de kwartfinale. Daarin werd het Sloveense Piran in een kraker verslagen: 16-15. In de halve finale won Jobse met zijn team van het Servische Seman met 16-14. In de finale was het Servische team uit Liman met 18-11 te sterk.

Vlak na de finale zei Jobse dat zijn team dit weekend een grote stap heeft gemaakt. "Wij willen graag grote jongens zijn en daar komen we dichterbij." Vorige week kroonde Jobse zich met zijn team al tot Nederlands Kampioen.