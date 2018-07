Deel dit artikel:











Bijna 15.000 omwentelingen voor goede doel

14.591 omwentelingen heeft molen De Korenbloem in Zonnemaire gedraaid in ruim vierentwintig uur tijd. Het was de bedoeling dat de molenaar een etmaal zou draaien, maar hij had de smaak te pakken en draaide nog een paar uurtjes extra.

Molenaar Jan Eeland (foto: Omroep Zeeland) Molenaar Jan Eeland begon zaterdagochtend 10:00 uur om vervolgens de molen onafgebroken te laten draaien. Door de stevige wind kon hij de Korenbloem tot zondagmiddag 12:00 uur laten draaien. Eeland bleef zes-en-twintig uur lang wakker. Hij kreeg daarbij hulp van collega molenaars uit heel Zuid-West-Nederland. Vooral tijdens de nachtelijke uren was het lastig om wakker te blijven. Maar slapen heeft hij niet gedaan. In totaal gaat er bijna 300 euro naar het goede doel KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij). Lees ook: Iedere omwenteling is een cent voor KiKa