Een ijsje kopen; niet bij de ijscokar, maar de ijscoboot!

Clarissa heeft een oude legerboot gekocht en daar een vriezer op geïnstalleerd. Ze vaart vooral in de omgeving van Kortgene op het Veerse meer. Op zoek naar klanten. "Het is super, een gevoel van vrijheid", zegt ze. "Mensen hebben goede zin en we varen met mooi weer. Ik kan het iedereen aanraden." Vlakbij het Veerse meer heeft ze een vriezer staan met een grote voorraad ijs, dus als het ijs op de boot op is, kan ze meteen nieuwe gaan halen.

IJs verkopen als bijbaan

De ijsverkoop doet ze er bij, het is is niet haar baan. "Ik werk op freelance basis en ik werk drie dagen bij een offshore bedrijf. Het is niet zo dat je rijk wordt van de ijsjes verkopen. Ik heb ook mijn kosten, zoals de aanschaf van de boot, het onderhoud en natuurlijk de ijsjes. Maar leuk is het zeker."

IJsjesboot op het Veerse meer biedt mensen verkoeling

Clarissa is niet de enige die op het Veerse meer ijsjes verkoopt. Er is nog iemand die hetzelfde doet. Toch bijt dat elkaar niet. "Het Veerse meer is zo groot dat we ieder een kant varen. Vorig jaar, toen ik begon, zijn we elkaar maar één keer tegen gekomen."