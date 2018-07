Westerscheldetunnel even dicht vanwege fietsende Amerikaan

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De agenten hebben de man verderop weer afgezet, waar hij wél mocht fietsen. Hij moest wel ter plekke de boete afrekenen: 150 euro. Doordat de agenten zo snel ter plaatse waren, kon de Oostbuis al binnen een kwartier weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

Niet de eerste

Het is niet de eerste keer dat een buitenlandse toerist denkt op de fiets door de tunnel te kunnen. Zo was er vorig jaar oktober een toerist uit Brazilië die dacht van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaanderen te kunnen fietsen. Die werd toen opgepikt door een busje van de Marechaussee, dat toevallig net op dat moment door de tunnel reed. Ook zijn er weleens mensen op een brommer de tunnel ingereden.

Op de fiets of brommer de tunnel inrijden is levensgevaarlijk, omdat je op de fiets maar een kilometer of twintig per uur rijdt en op een brommer als het goed is niet harder gaat dan 45 kilometer per uur, terwijl de auto's en vrachtwagens je voorbij razen met snelheden van rond de 100 kilometer per uur.

