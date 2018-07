Hoek moet ervoor zorgen dat ze 'er gewoon in blijven'

Bij Hoek staat Dennis de Nooijer dit jaar voor de spelersgroep. Hij is de opvolger van Jannes Tant, die drie jaar de trainer was in Zeeuws-Vlaanderen en promotie afdwong naar de Derde Divisie. De Nooijer is duidelijk over de intenties dit seizoen. "Gewoon erin blijven, niet meer dan dat. We zitten in een sterke competitie, met clubs die al aan het niveau gewend zijn."

Elf nieuwe gezichten

Hoek begint dit seizoen met een elftal nieuwe spelers. Daarnaast verlieten negen jongens de club. De Nooijer vindt dat zijn spelersgroep bijna compleet is. "We hebben Ruben de Jager nu nog rondlopen." De spits uit Lewedorp houdt nu zijn conditie op peil bij Hoek. "Deze week wil ik met Ruben om de tafel om te kijken of hij dit seizoen bij ons kan blijven", zegt De Nooijer.

Voor de rest is De Nooijer wel tevreden over de selectie. "Ik vind dat we goede spelers hebben. De grootste uitdaging nu is om daar een goed elftal van te maken."

Van Leiden beaamt dat er genoeg kwaliteit is in de spelersgroep. "Er zijn veel jongens in de selectie waar ik eerder al mee heb samen gespeeld. Dat is leuk." Van Leiden speelde de afgelopen drie jaar voor ADO'20 en promoveerde met die club naar de Derde Divisie. Vorig seizoen speelde hij in de Derde Divisie. "Het verschil met de hoofdklasse is dat er in die competitie een kans sneller wordt afgemaakt."

Waar de Nooijer vindt dat Hoek er 'gewoon' in moet blijven, hoopt Van Leiden op iets meer. "Ik denk dat we met deze groep kans op een periode kunnen maken. Dat moeten we durven uit te spreken en er dan vol voor gaan. Hard werken en trainen en dan weet je nooit waar je eindigt."

Rustig in Hoek

De afgelopen jaren is het, in tegenstelling tot de jaren daarvoor, rustig bij Hoek. Dat wordt onderstreept door de herverkiezing van voorzitter Art van der Staal. Hij blijft nog drie jaar voorzitter en kan dan één van de langst zittende voorzitters van de afgelopen dertig jaar worden. Daarnaast is Hoek druk bezig met het afronden van de KNVB-voorwaarden om in de Derde Divisie te spelen. Op 25 augustus begint Hoek met een uitwedstrijd tegen DOVO.