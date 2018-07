Leenhouts verzuimt koppositie te pakken op Open NK Schaken

Koen Leenhouts (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel Leenhouts een toren en een loper meer had, kwam er een patstelling op het bord en werd de partij dus remise. Door het puntverlies van Leenhouts verzuimt hij zich bij de koplopers in het toernooi te voegen. De schaker uit IJzendijke heeft een half punt achterstand op de vijf leiders in de ranglijst.

Het ONK duurt nog tot aanstaande donderdag, er zijn nog vier speelrondes.