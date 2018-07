Milan Vader pakt brons op EK Mountainbike

Milan Vader in het tricot van het Nederlands team (foto: Irmo Keizer)

Vader lag na de eerste ronde op de zevende plaats, maar daarna ging het beter met Vader. Na de tweede ronde kwam hij als vijfde door, na de derde ronde lag Vader al op de tweede plaats. Maar daarmee was zijn opmars voorlopig gestuit, want in de vierde ronde kwam de 22-jarige Middelburger als vierde over de streep.



Podium

De renners zaten allemaal dichtbij elkaar in de voorhoede van de wedstrijd, die over zes rondes ging in het Oostenrijkse Graz Strattegg. Milan Vader wist zich in de slotfase weer te herpakken want na de vijfde ronde was hij opgerukt naar de tweede plaats. Het lukte hem niet om deze tweede plaats vast te houden, want in de slotfase werd Vader nog voorbij gereden.



Beste prestatie

De overwinning ging naar de Fransman Joshua Dubau. Hij bleef de Zwitser Filippo Colombo voor. 43 seconden na de winnaar kwam Vader als derde over de eindstreep. Het is voor Milan Vader zijn beste klassering ooit op het EK mountainbike. Vorig jaar eindigde hij op de tiende plaats, in 2016 werd hij zesde.

Tim van Dijke uit Colijnsplaat deed mee bij de junior mannen en eindigde op de 26e plaats.