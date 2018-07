Muziek, bier én soa-vaccinaties op Dancetour in Goes

Het zogenoemde Safe Seks team van de GGD richtten zich vooral op mannen die seks hebben met andere mannen. Zij lopen het meeste risico om Hepatitus B op te lopen. Dat is een seksueel overdraagbare aandoening die met name overdraagbaar is bij onbeschermde seks tussen twee mannen.

Promotie van veilig vrijen

Op het terrein liepen daarom studenten rond die jongeren aanspreken. Ze gaven condooms ter promotie van het veilig vrijen, maar geven vooral informatie over de mogelijkheid tot het gratis vaccineren bij de daarvoor ingerichte vaccinatieruimte onder de coffeeshop Plan B.

Studenten vertellen over gratis vaccinaties van GGD Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De deuren van het tijdelijke vaccinatiebureau waren nog niet geopend, of er stonden al jongens voor de deur, tot grote verbazing van Leo Meijaard van de GGD Zeeland, die de deuren opende en ze daar tegenkwam. "Ze hadden het bericht op de site van Omroep Zeeland gezien over de gratis vaccinaties en uit eigen beweging besloten om naar ons toe te komen. Dat had ik van tevoren toch niet verwacht."

Infectieziekte

Hepatitis B is een infectieziekte van de lever en een van de meest ernstige infectieziekten ter wereld. Ieder jaar eist de ziekte meer dan een miljoen mensenlevens. De sterfte is het hoogst in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De ziekte wordt overgedragen via direct contact met bloed of via onbeschermd seksueel contact.

Vaccineren op de Dancetour in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Naast de vaccinaties wilde het Safe Seks team van GGD Zeeland bij het dancefestival in Goes vooral ook veilig vrijen promoten onder alle aanwezige jongeren. Maar Hepatitis B is nu voor de GGD een speerpunt omdat er in Europa ieder jaar zo'n 25.000 mensen overlijden aan deze infectie, dat zijn er gemiddeld zeventig per dag.

In zeven steden

Dancetour is een muziekfestival in zeven verschillende Nederlandse steden. Op het programma in Goes staan onder anderen Bizzey, La Fuenta en Tony Junior. Het festival op de Markt duurt tot 22.00 uur.

