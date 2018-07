Deel dit artikel:











Beach Soccer Zeeland keert terug in de Eredivisie

Beach Soccer Zeeland keert volgend jaar terug in de Eredivisie. Dat heeft de ploeg uit Terneuzen vandaag afgedwongen na winst in de play-offs om promotie in Scheveningen. In de finale werd Rotterdam met 4-2 verslagen. Beach Soccer Zeeland speelde in 2013 voor het laatst in de Eredivisie.

Het elftal van Beach Soccer Zeeland voor aanvang van de finale (foto: Beach Soccer Zeeland) Na de eerste periode keek de ploeg tegen een 1-0 achterstand aan. In het tweede bedrijf werd de score omgedraaid naar een 2-1 voorsprong. In de laatste periode trok Beach Soccer Zeeland de wedstrijd definitief naar zich toe en won uiteindelijk met 4-2. De doelpunten kwamen op naam van Oleh Shchytnik (twee keer), Ewoud van Troost en Robin van Eenennaam Belgische competitie Nadat Beach Soccer Zeeland in 2014 overstapte naar de Belgische competitie, keerde het vorig seizoen terug in de Nederlandse eerste divisie. Toen verloor het nog de finale van de play-offs. In 2009 werd de ploeg landskampioen en werd het ook uitgeroepen tot Zeeuwse Sportploeg van het jaar. Gisteren was er ook al succes voor Beach Soccer Zeeland, het dameselftal werd landskampioen door een 4-3 zege op DTS Ede. Lees ook: Beachsoccer Zeeland Ladies winnen ook het landskampioenschap