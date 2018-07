Zo zag de Tour van Tolhoek en Minnaard eruit

Marco Minnaard na afloop van de achtste etappe (foto: Omroep Zeeland)

In de eerste week van de Tour, die vooral gevuld werd met lange vlakke etappes, kwamen beide Zeeuwen al opvallend in beeld. Tolhoek reed samen met Robert Gesink veel op kop van het peloton om ontsnapte renners terug te halen, waarna Dylan Groenewegen afgezet diende te worden in de sprint. De Amsterdammer boekte twee overwinningen en zo begon de Tour voor Tolhoek en zijn ploeg uitstekend.

In de etappe op 14 juli, de nationale Franse feestdag, leverde het werk van Tolhoek een prachtig beeld op toen hij gesommeerd werd zijn mede-Zeeuw, die in de aanval was, terug te rijden. Zo reed er een dag een lang één Zeeuw achter de ander aan. De dag erna volgde een helse rit over de kasseienstroken naar Roubaix, waar onze verslaggever beide renners sprak.

Meesterknecht

Ook in de rit naar L'Alpe d'Huez liet Minnaard van zich horen, maar toen Steven Kruijswijk begon aan zijn ellenlange solo was de renner uit Wemeldinge helaas al gelost. Tolhoek ontpopte zich ondertussen tot meesterknecht in de bergen. Zijn taak was ploeggenoten Primoz Roglic en Steven Kruijswijk ondersteunen in de klim, en dat deed de jonge Yersekenaar met verve.

Ook Minnaard moest zich gaandeweg de Tour vorderde in een dienende rol schikken. Het werd zijn taak om kopman Guillaume Martin veilig over de bergen te loodsen in een poging het jongerenklassement te winnen. Omdat de Fransman met een gebroken rib rondreed, kon hij niet op volle kracht meerijden en bleef hij steken op de derde plaats in de strijd om de witte trui.

Complimenten

Antwan Tolhoek kreeg ondertussen complimenten vanuit alle hoeken van de wielerwereld. Thomas Dekker stak als analist bij de Avondetappe op de NOS de loftrompet over Tolhoek, en ook op Twitter kreeg de jonge renner veel aandacht. Onder andere Michael Rasmussen, de Deen die in 2007 bijna de Tour de France won, uitte zich positief over de renner van Lotto NL-Jumbo.

Derde week

In de derde week mocht Tolhoek nog één keer juichen; zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic won een zware bergrit in de Pyreneeën na een aanval in de afdeling van de Col d'Aubisque. Hiermee boekte Lotto NL-Jumbo zijn derde ritzege, en na de tijdrit in de één-na-laatste etappe stonden ploeggenoten Roglic en Kruijswijk respectievelijk op de vierde en vijfde plaats in het algemeen klassement, waar ze ook zijn geëindigd. Hiermee mogen Lotto NL-Jumbo en Tolhoek spreken van een zeer geslaagde Tour de France. Wanty-Groupe Gobert, de ploeg van Marco Minnaard bleef, ondanks veel aanvalslust, met lege handen achter.

Antwan Tolhoek is blij met de support uit Zeeland (foto: YannickOZ)