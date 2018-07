Zo houden Zeeuwen hun huisdieren koel in deze recordwarme zomer

De belangrijkste tip is wellicht om de dieren niet te veel aan de hitte bloot te stellen. "Laat uw hond bijvoorbeeld overdag heel kort uit en ga zeker niet met 'm fietsen", adviseert Jeroense.

Om te herkennen of je hond oververhit is, moet je op een paar punten letten. "Hoe hijgt de hond. Zijn de mondhoeken opgetrokken, dan heeft de hond het erg warm", legt Jeroense uit. "De oren en liezen kunnen ook warmer aanvoelen als normaal. Als het tandvlees donker van kleur is, kan dat duiden op zuurstoftekort en moet je ingrijpen."

Niet koelen met koud water

Om de hond te koelen kun je het beste lauw water gebruiken. "Koud water kan een hond in shock brengen doordat de bloedvaten ineens samentrekken. Altijd lauw water gebruiken dus", vervolgt Jeroense. "Koel dan vooral de borst en de liezen. Daar is de vacht ook het dunst."

Overdag dus je hond zoveel mogelijk met rust laten, adviseert de gedragsdeskundige. "Je kunt de hond 's ochtends, bij het eten geven, een beetje uitdagen door 'm te laten zoeken in het gras of zo. Ga zeker niet met de hond lang wandelen of fietsen. Dat is vragen om problemen."

Dit is hoe Zeeuwen hun (huis)dieren verkoelen

De adviezen van Jeroense zijn niet aan dovemansoren gericht, bleek wel weer toen we vrijdag een oproepje op Facebook hadden gezet. We vroegen hoe de Zeeuwen zorgen voor verkoeling van hun (huis)dieren en het regende reacties. Van een badje in de tuin tot een fles bevroren water en van bevroren fruit tot een verfrissende duik in de zee, dit is een bloemlezing uit de reacties:

