Zeeland wordt wakker: Hete honden, fietsende Amerikaan en ijsjesboot

Lekker verkoeling in een badje voor deze hond (foto: Omroep Zeeland)

Warmte en dieren

De ergste warmte is voorlopig even voorbij, maar vandaag kan de temperatuur nog plaatselijk de dertig graden aantikken. Vooral voor onze harige vriendjes is het met zulke warme temperaturen soms erg lastig om niet oververhit te raken, omdat ze de overtollige warmte maar moeilijk kwijt kunnen raken door hun dikke vacht.

Antwan Tolhoek (foto: YannickOZ)

Na drie weken, 21 etappes en 3351 kilometer is er gisteren een eind gekomen aan de Tour de France 2018. De twee Zeeuwen Antwan Tolhoek en Marco Minnaard eindigden respectievelijk op de 37e en 64e plaats.

Oostbuis Westerscheldetunnel tolvrij (foto: Omroep Zeeland)

Toerist in tunnel

De Oostbuis van de Westerscheldetunnel was vanmiddag korte tijd dicht omdat een Amerikaanse toerist het in zijn hoofd had gehaald om via de tunnel van Zeeuws-Vlaanderen naar Zuid-Beveland te fietsen. Zonder licht, nota bene. De politie was al snel ter plaatse en heeft de Amerikaan met fiets en al ingeladen.

Clarissa helpt een paar Belgische klanten op het Veerse Meer. (foto: Omroep Zeeland)

Verkoeling op water

Het begon met een idee om kaas en prosecco te verkopen, maar uiteindelijk werden het ijsjes. Clarissa Silla uit Vlissingen is in de zomermaanden veel op het Veerse Meer te vinden om mensen langs de kant en op de bootjes verkoeling te bieden.

Strand van Vlissingen (foto: Anne-Marie van Iersel)

Weer

Na de verkoeling afgelopen weekend kan het vandaag weer behoorlijk warm worden. In het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen kan het 29 graden worden, tegen 25 graden aan de kust. De dag begint verder met zon, maar later op de dag kan er een regenbui vallen.