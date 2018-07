Zeldzame ringelrob aangespoeld bij Borssele

Het kadaver is zondagmorgen gevonden bij Borssele (foto: Zeezoogdieren.org)

Een ringelrob lijkt sterk op een zeehond, maar is veel kleiner. Het dier wordt daarom ook wel een kleine zeehond genoemd. De soort komt voornamelijk voor in de poolgebieden en is het belangrijkste prooidier voor ijsberen.

Hoewel hun leefgebied een stuk noordelijker ligt, dwaalt er zo nu en dan weleens een af naar de Noordzee. In totaal zijn er volgens Stichting Waddencentra zes ringelrobben aangespoeld in Zeeland. De laatste melding dateert van 31 augustus 1994 toen er een was aangespoeld in het Grevelingenmeer.