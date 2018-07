Tholen wil woning sluiten na drugsvondsten

(foto: Omroep Zeeland )

Tijdens een eerste inval op 22 juni werden er harddrugs gevonden in het pand en twee weken later softdrugs. In totaal zijn er bij de invallen 69 XTC-pillen, 0,8 gram MDMA-poeder en 15 gram hennep gevonden.

Waarschuwing

Het pand wordt op last van de burgemeester voor drie maanden gesloten. De gemeente maakt hierbij gebruik van het Damoclesbeleid, waarbij woningen en bedrijven gesloten kunnen worden als waarschuwing naar anderen.

Het besluit is nog niet definitief. Dat is het pas zodra de bezwaartermijn van zes weken is afgelopen.