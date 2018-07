Deel dit artikel:











Dronken automobiliste knalt tegen boom in Hulst

Een 38-jarige vrouw uit Hulst is gisteravond in beschonken toestand tegen een boom aangereden in haar woonplaats. Het eenzijdige ongeluk gebeurde rond 20.00 uur op de Frisostraat. De Hulsterse raakte daarbij gewond.

Dronken Hulsterse rijdt tegen boom in Hulst, beschadigde auto meegenomen door bergingsbedrijf (foto: HV Zeeland) De vrouw reed in een bocht rechtdoor en knalde met haar auto hard tegen de boom aan. Zo hard dat de boom op de plaats terecht kwam waar eigenlijk het motorblok hoort te zitten. De dronken automobiliste werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Flink te diep in het glaasje gekeken De Hulsterse had flink te diep in het glaasje gekeken. Bij een ademtest ter plekke blies de vrouw 1.200 ug/l, bijna zes keer de toegestane hoeveelheid. Omdat de vrouw werd meegenomen naar het ziekenhuis kon er van haar geen uitgebreide ademanalyse worden afgenomen op het politiebureau. Daarom heeft een arts een bloedmonster afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht. Het resultaat hiervan is over ongeveer twee weken bekend. Tegen de vrouw wordt proces-verbaal opgemaakt.