Ruben Boutens prolongeert wereldtitel indoor karten

Ruben nam het tijdens het WK op tegen 140 rijders (foto: Ruben Boutens )

Hoewel de ontlading bij de winst vorig jaar groter was, is Boutens nu ook tevreden. "Ik ben heel erg blij dat ik voor het tweede jaar op rij de wereldtitel heb kunnen pakken. Dit jaar ging ik er wat relaxter in. Vorig jaar was het echt een ontlading dat ik na jarenlang proberen de wereldtitel te pakken heb gekregen", zei Boutens in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.

Op de tweede plek eindigde de Pool Jacob Klek en op plek drie eindigde Rico Haarbosch uit Velserbroek (foto: Ruben Boutens )

Dat Boutens nu voor het tweede jaar op rij de wereldtitel heeft gewonnen, betekent niet dat er nu geen uitdaging meer voor hem is. Hoewel hij wel even heeft overwogen over te stappen naar de autosport. "Maar dat bleek alleen heel lastig, financieel gezien. Dit vind ik gewoon heel erg leuk om te doen, dus denk dat ik dit de komende jaren blijf doen."

Boutens is er trots op dat hij nu voor de tweede keer wereldkampioen is geworden, maar dat is nog niet genoeg. "Ik ben nu samen met drie andere rijders recordhouder met twee wereldtitels, maar er is nog niemand die drie keer heeft gewonnen dus dat is een mooi doel voor de komende jaren."

Ruben Boutens wereldkampioen indoor karten