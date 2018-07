Zilveren Minderhoud in selectie Wereldruiterspelen

De uit Westkapelle afkomstige dressuurruiter Hans Peter Minderhoud op Dream Boy (foto: Omroep Zeeland)

Minderhoud eindigde bij het NK in Ermelo zowel in de Grand Prix als in de Kür op muziek op de tweede plaats. Zijn partner Edward Gal werd met het paard Zonik voor de negende keer in zijn carrière Nederlands kampioen dressuur. In de Grand Prix scoorde Minderhoud 74,717 %. Dat was bijna vijf procent minder dan Gal. In de Kür op muziek was het verschil tussen beiden minder groot.

Nederlands kampioenschap dressuur

Kür op muziek 1. Edward Gal Glock's Zonik 83,425 % 2. Hans Peter Minderhoud Glock's Dream Boy 81,435 % 3. Adelinde Cornelissen Aquido 79,000 %

Naast Gal en Minderhoud gaan Emmelie Scholtens en Madeleine Witte-Vrees namens Nederland naar de Wereldruiterspelen. Het team van springruiters van bondscoach Rob Ehrens bestaat uit Harrie Smolders, Jur Vrieling, Frank Schuttert, Leopold van Asten en Marc Houtzager. Daar zit geen Zeeuwse ruiter bij. De Wereldruiterspelen zijn van 11 tot en met 23 september.