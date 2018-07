Zeeuw spot zeer zeldzame rode ibis; 'Ik kon mijn ogen niet geloven'

De rode ibis bij Nieuw Namen, met een meeuw ernaast ter vergelijking (foto: Sjaak van Loo uit Kruiningen)

Sjaak van Loo uit Kruiningen moest even twee keer kijken toen hij het felrode dier vanmorgen zag bij natuurgebied de Grote Geulen. "Er zitten verder vooral witte lepelaars en meeuwen en dan zit daar ineens zo'n felgekleurde vogel tussen. Ik kon mijn ogen niet geloven", zei hij vanmorgen in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland.

Sjaak van Loo uit Kruiningen over de rode ibis

Van Loo spotte de vogel vanuit de auto, in het voorbijrijden. De vogel is zo felgekleurd dat hij even dacht dat het om een witte vogel ging die was bijgekleurd. "Zoals die vogels van de vogelmarkt", lacht de Kruininger.

Van Loo spotte de rode ibis in het voorbijrijden vanuit de auto (foto: Sjaak van Loo uit Kruiningen)

De rode ibis komt van nature voor in de noordelijke kustgebieden van Zuid-Amerika en langs de Amazone. Dus of dit exemplaar is wel érg ver van huis, of het gaat om exemplaar dat is ontsnapt uit gevangenschap.

Op de tast

Rode ibissen leven van krabben, garnalen, andere schelpdieren en van waterinsecten. Ze vinden hun prooi op de tast, door met hun lange snavel in de modder te prikken of door hun snavel heen en weer te zwaaien door het water.

Vorig jaar werd er ook al een rode ibis gezien in Nederland, toen was de rode vogel neergestreken bij Oldenzaal. Dat was de eerste waarneming in ons land tot nu toe. In België is de rode ibis het afgelopen jaar vaker gezien, onder meer bij Doel. Of het telkens om dezelfde vogel gaat, is nog niet bekend.