Voor het eerst in 'duizenden jaren' sporen van bever in Zeeuws-Vlaanderen

Het is voor het eerst in duizenden jaren dat er sporen van een bever zijn gevonden in Zeeuws-Vlaanderen. (foto: ANP foto )

Het is niet de eerste bever in Zeeland. Sinds een paar jaar huizen er ook 'enkele' bevers bij Sint-Philipsland. Volgens Calle moeten we niet een al te hoge verwachting hebben dat de beverpopulatie in Zeeland nu gaat toenemen. "Bevers zijn heel territoriaal en krijgen per jaar weinig jongen en er zijn nog geen paartjes in Zeeland."

Nog geen Zeeuwse bevers

Vooralsnog zijn er volgens Calle alleen nog maar 'import-bevers' in onze provincie. Want waar de enkele bevers bij Sint-Philipsland uit de Biesbosch komen, komt de bever in de Otheense Kreek uit België. Vlak over de grens met Zeeuws-Vlaanderen huist een grotere populatie bevers.

De bever bij Terneuzen is nog niet in levende lijve gespot, tot nu toe zijn er alleen sporen van hem gezien. Calle vermoedt dat het om een mannetje gaat die op zoek is naar een vrouwtje, getuige de grote afstanden die hij aflegt. Sporen zijn gezien bij Axel, Spui, in de buurt van Zaamslag en Terneuzen.

'Een koolmees is schadelijker'

Waterschap Scheldestromen neemt nog geen maatregelen om het dier te beschermen. "Het dier staat weliswaar op de rode lijst, maar het is er vermoedelijk nog maar een", laat een woordvoerder weten. Wel worden volgens Calle rattenvangers geleerd hoe ze sporen van een bever kunnen herkennen en hoe ze kunnen voorkomen dat ze in plaats van een muskusrat een bever in hun val krijgen.

De bever is een beschermde diersoort en geniet de zwaarste beveiliging. Boeren en landeigenaren langs de Otheense Kreek hoeven niet te vrezen voor schade die de bever eventueel aanricht aan de oevers van hun land. "Dat wordt vergoed", zegt Calle. "Maar de schade zal beperkt zijn. Een koolmees richt meer schade aan."