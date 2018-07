Oproep aan strandtenteigenaren: zorg extra goed voor je personeel

Strandpaviljoen in Vlissingen sluit eerder de deuren (foto: Omroep Zeeland)

Meerdere Zeeuwse strandtenteigenaren hebben eerder al uit eigen beweging meerdere keren de deuren gesloten om het personeel wat rust te gunnen. En bij andere strandpaviljoens zijn de openingstijden aangepast of delen van het terras afgezet.

Combinatie van personeelstekort met zomerweer

Het komt allemaal door de combinatie van een nijpend personeelstekort met het prachtige zomerweer van de afgelopen weken. Daardoor moeten de werknemers aan stuk door iedere dag aan de bak.

Veertien uur per dag werken en dat dan zes dagen per week is nu bij veel Zeeuwse strandtenten eerder de regel dan de uitzondering. "Het is niet de norm dat mensen vijf tot zes dagen per week zoveel werken, maar in deze extreme omstandigheden gebeurt het", zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen tegen de NOS.

'Let op klimaat in de keuken'

In sommige keukens werd het afgelopen week met het recordwarme weer tot wel 60 graden. Volgens Willemsen kunnen werkgevers relatief gemakkelijk de arbeidsomstandigheden van hun personeel verbeteren. "Ze moeten letten op het klimaat in de keuken, ze moeten hun personeel voedzame maaltijden serveren en ook moeten ze zorgen voor een prettige werksfeer", aldus de horecavoorzitter.

Het lijkt er volgens Willemsen op dat dit het enige is wat de strandtenteigenaren op korte termijn kunnen doen. "Het personeelstekort hebben we niet van vandaag op morgen opgelost, dat gaat nog wel even duren. We focussen ons nu op mensen die de horeca willen verlaten om het probleem op korte termijn te beperken."

Dat het personeel het zwaar heeft dat moge duidelijk zijn, maar voor de eigenaren van de strandtenten heeft het prachtige zomerweer geen windeieren gelegd. Volgens Stephan van der Stee van de Nederlandse Vereniging Strandexploitanten Noordzee Strand draaien alle strandtenten een uitstekend seizoen.

Nog niet eerder meegemaakt

Van der Stee werkt al 35 jaar in deze branche, maar dit heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Omzetcijfers heeft hij nog niet, maar elke dag lopen de terrassen vol. "Beter dan dit bestaat niet!" Maar dat moet natuurlijk niet ten koste gaan van het personeel. Want vrijwel alle strandtenten hebben last van het personeelstekort. "Dat is vaak een drama", bevestigt Van der Stee.

