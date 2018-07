Zeeuwse Milieufederatie krabbelt weer op na 'heftige tijd'

De bekende en bevlogen ZMf-directeur Tjeu van Mierlo ging in 2015 na 25 jaar met pensioen. Zijn opvolger Marc Argeloo haakte na een jaar vanwege ziekte af, waarna een interim-directeur het stokje overnam. Ook enkele andere oudgedienden vertrokken. Ira von Harras is nu sinds anderhalf jaar directeur.

"Veel mensen hebben dat niet gezien, maar het was voor de ZMf best een heftige tijd", zegt beleidsmedewerker Robbert Trompetter over die periode met de vele bestuurswisselingen.

Klimaattafels

Omdat de organisatie eerst intern orde op zaken moest stellen, was de ZMf minder prominent in het nieuws dan in de tijden van Tjeu van Mierlo. Ook is de federatie - al onder Van Mierlo - een andere weg ingeslagen: méépraten in plaats van de hakken in het zand. Zo zit de ZMf aan de zogenoemde 'klimaattafels' van minister Eric Wiebes, om met grote industrieën in Zeeland te praten over de terugdringing van de CO2-uitstoot.

De ZMf heeft vijf betaalde krachten in dienst en wordt op haar hoofdkantoor ondersteund door een aantal vrijwilligers en door stagiaires. De organisatie verhuisde een aantal jaar geleden van haar vestiging in Goes naar de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De ZMf telt 650 leden en vertegenwoordigt 23 milieu-organisaties in Zeeland, zoals Zeeuwind, Terra Maris, stichting het Zeeuwse Landschap en de Zeeuwse afdeling van de Vereniging Natuurmonumenten.

Dat betekent niet dat de ZMf alleen nog maar achter de schermen opereert. Robbert Trompetter wijst op de stappen die de ZMf samen met anderen neemt tegen de komst van luxe vakantiewoningen in de Grevelingen bij de Brouwersdam; het plan Brouwerseiland.

Laatste paaltje

De organisaties hebben samen een procedure aangespannen bij de Raad van State. "Als het moet, en dat blijven we doen, gaan we de barricaden op. Dan zijn wij dat laatste paaltje. Er is in Zeeland geen andere organisatie die zegt: Ho ho, dit willen we laten toetsen, want hier zijn we het niet mee eens."