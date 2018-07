Tolhoek geniet vooral na van de Tour de France

Antwan Tolhoek ziet bekenden in het publiek (foto: Yannick Sohilait)

Tolhoek fietste niet voor het klassement mee en had voor zichzelf maar een doel: de Tour de France uitrijden. "Het is nu ik de Tour heb uitgereden wel superfijn. De dagen ervoor kreeg ik wel complimenten over mijn rijden", vertelt Tolhoek. "Maar ik hield voor mezelf nog wel een slag om de arm, want ik was nog niet in Parijs. En daar ben ik nu wel gekomen én gefinisht."

Het meest genoten heeft Tolhoek van zijn rit over de Champs Elysees: "Als je met het peloton de Champs Elysees opgeknald komt en je ziet die straaljagers boven je dat is echt wel een uniek momentje."

'We zullen doorgaan'

Dat hij niet voor het klassement fietste maar als knecht fungeerde voor zijn ploeg, deert de Yersekenaar niet zo. "Ik doe niet anders dan ik andere wedstrijden doe. Je probeert die jongens zo goed mogelijk te helpen en in de Tour de France help ik de jongens en in een andere wedstrijd helpen de jongens mij."

Nu de Tour erop zit, is het nog geen tijd voor vakantie. Vanavond rijdt hij het criterium Daags na de Tour in Boxmeer en zaterdag doet hij mee aan Clasica San Sebastian. "Ik zit al drie weken in het ritme, dus dan zullen we gelijk maar doorgaan zeker", merkt de nuchtere Zeeuw op.

Tolhoek oogstte de afgelopen weken veel lof over zijn manier van rijden in de Tour de France. Zo stak oud-wielrenner Thomas Dekker de loftrompet over Tolhoek en tweette Michael Rasmussen dat Tolhoek op de goede weg is om een groot renner te worden.

Niet overal de beste

Uit onderzoek van marketingbedrijf Imbull is gebleken dat Tolhoek tijdens de afgelopen drie weken 1.300 euro bij elkaar heeft gefietst. Daarin is hij niet de beste Zeeuw. Die eer gaat naar die andere Zeeuwse renner, Marco Minnaard, hij fietste de afgelopen drie weken 2.200 euro aan prijzengeld bij elkaar.

Vanmiddag waren in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer de vaders van beide Tourdeelnemers te gast. Luister hieronder de uitzending terug.