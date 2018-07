Waarschuwing voor blauwalg in Hulst: 'contact met water vermijden'

Blauwalg in Nieuwe Bierkaai in Hulst (foto: Gemeente Hulst)

Blauwalg heeft een sterke geur en drijft als een groene olieachtige laag op het water. Het wordt vooral in stilstaand water gesignaleerd. Mensen en dieren kunnen behoorlijk ziek worden van blauwalg. Zo kunnen er irritaties aan ogen en huid ontstaan. Ook kan de blauwalg maag- en darmklachten veroorzaken.

Eerder deze maand is blauwalg gesignaleerd in de vijver aan de Dullaertstraat in Hulst en in de Otheense Kreek in Terneuzen.