Rinus van de Ven rijdt nu veel voorzichtiger

De jaarlijkse Supercross in Aagtekerke is één van de warmste in de 28-jarige historie. Het kwik steeg naar ruim 35 graden, dan is het in een motorpak helemaal zweten. Je zou zeggen: prima weer om op strand te liggen. Toch proberen veel motorcrossers de hele dag in de Superfinale te komen. Ook Rinus van de Ven doet een poging om zich te laten zien in het jaarlijkse hoogtepunt van de Supercross. Ooit reed hij rond bij de wereldtop, maar vele ongelukken later zweerde hij nooit meer op een motor te zitten. Tot maart dit jaar: toen besloot hij weer te gaan rijden. "Motorcrossen is voor mij net als fietsen en lopen. Alles gaat vanzelf, ik hoef niet eens na te denken", zegt Van de Ven

Geen domme dingen meer

Van de Ven is ouder geworden en ook verstandiger. Hij heeft een vrouw, Dominique, en twee kleine kinderen Xavi (4) en Vayèn (bijna 1). "Niks moet er meer, eerst moest ik presteren. Je kan ook geen domme dingen meer uithalen", zegt hij denkend aan zijn gezin. "Maar als ik op de baan sta, wil ik wel winnen. Anders ben ik gelijk chagrijnig."

Rinus van de Ven voorafgaand aan de start van de Supercross Aagtekerke (foto: Omroep Zeeland)

Giel en Nancy van de Ven hebben gemengde gevoelens over de terugkeer van Rinus

In zijn directe omgeving werd er met gemengde gevoelens gereageerd. Vader Giel van de Ven vindt het een dubbel gevoel om zijn zoon weer te zien rijden. "Aan de ene kant is het heel erg leuk, want hij is echt verstandig geworden, maar ik heb er wel veel stress van." Ook zijn zus Nancy vindt het eng om Rinus weer te zien rijden. "Ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt en ben twee keer bijna mijn broer kwijt geweest dus elke keer als ik hem zie rijden ben ik bang dat hij weer valt."

Red Bull Knock Out

Toch is Van de Ven het nog niet verleerd. In zijn klasse, de 500cc, wint Van de Ven met gemak beide wedstrijden. Tijdens de Superfinale heeft Van de Ven ook de beste start, maar halverwege de eerste ronde gaat hij onderuit. Uiteindelijk wordt hij nog vijfde. "Kijk, ik wil in november heel graag de Red Bull Knock Out rijden, dat mocht ik nooit vanwege de kans op blessures", zegt Van de Ven. "Daarnaast kijk ik wel waar ik rijd, ik doe gewoon wat ik leuk vind."