Hoe Ira Zeeland écht leerde kennen in een Zeeuwse ommegang

Ruim een jaar staat Von Harras nu aan het roer bij de ZMf, wat staat voor Zeeuwse Milieufederatie. Die federatie heeft 650 leden en vertegenwoordigt 23 milieu-organisaties in Zeeland, waaronder Terra Maris, Zeeuwind en het Zeeuws Landschap.

Wandeltocht

Von Harras neemt nu de tijd om zich tijdens haar wandeltocht door Zeeland verder te verdiepen in een aantal Zeeuwse dossiers. "Sinds een jaar zet ik me in voor een aantal Zeeuwse zaken waar ik nog niet zo heel erg in thuis ben, zoals het Zeeuwse landschap en de Delta-wateren."

De ZMf-directeur begon haar wandeling op de Brouwersdam in het noorden van de provincie en sloot het project af in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Onderweg sprak ze met voorbijgangers, maar ook met een aantal betrokkenen die haar meer over de omgeving vertelden.

Die mannen zijn zo ongelooflijk gepassioneerd. Die vertellen vanuit hun tenen wat de omgeving met hen doet. " Ira von Harras, directeur ZMf

Zo sprak de nieuwe ZMF-directeur met boswachters van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. "Die mannen zijn zo ongelooflijk gepassioneerd. Die vertellen vanuit hun tenen wat de omgeving met hen doet. Ik denk dat ik daar meer van leer, dan wanneer ik een boekje lees."

Meer begrip voor

Von Harras hoorde ook over het beheer van het hertenbestand op de Kop van Schouwen, wat inhoudt dat er ook herten moeten worden afgeschoten om het aantal diere in de hand te houden. "Daar heb ik nu ook wat meer begrip voor. Wanneer moet je ingrijpen en wanneer niet?"

ZMF beraadt zich op haar toekomst onder leiding van nieuwe directeur Ira von Harras. (foto: Omroep Zeeland)

Nadat ZMf-directeur Tjeu van Mierlo in 2015 na 25 jaar vertrok, ging ook zijn opvolger Marc Argeloo na een jaar al weg vanwege ziekte. Na een interim-directeur nam Von Harras het stokje vorig jaar over. Ze kwam van onderwijsorganisatie Scalda, waar ze in 2010 werd uitgeroepen tot 'Duurzaamste Mbo-docent'.

Vier directeuren in twee jaar tijd, waarbij daarnaast ook een een aantal bestuursleden vertrokken; "Veel mensen zagen het niet, maar we hebben bij de ZMf best een heftige tijd achter de rug", aldus beleidsmedewerker Robbert Trompetter.

Prominent

Von Harras erkent dat de ZMf niet meer zo prominent in het nieuws is als een aantal jaar geleden. Maar dat betekent niet dat de organisatie een papieren tijger is geworden. "We hebben bijvoorbeeld een rapport gemaakt over de opslag van CO2. Daar praten we dan over met industrieën. Ik merk dat er dan geluisterd wordt naar de ZMf."

