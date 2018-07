Deel dit artikel:











Kerncentrale Doel 3 na opstarten weer stilgelegd

De kerncentrale Doel 3, net over de grens bij België, is stilgelegd. Dat is gebeurd nadat er in het turbinesysteem in het niet-nucleaire deel een defect was ontdekt.

De kerncentrale bij Doel (foto: ANP) De kerncentrale was vorige week na negen maanden weer opgestart. Toen werd de centrale stilgelegd, omdat het beton in plafonds en muren van een opslagbunker aangetast waren. Daardoor kon niet worden gegarandeerd dat deze sterk genoeg waren voor externe gebeurtenissen zoals een vliegtuiginslag. Bij het opstarten van de reactor, dat meestal meerdere dagen duurt, werd het defect geconstateerd. Exploitant Engie Electrabel verwacht dat de centrale vrijdag weer operationeel is.