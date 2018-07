Kinderen timmeren er een week lang op los

Het geluid van hamers die de spijkers in het hout slaan galmt over het terrein. Toch pakken vier vrienden uit Vlissingen het heel anders aan. Zij leggen eerst een fundering van pallets voordat ze beginnen met bouwen. "Op die manier kunnen we de pallets als muur aan de grond vastmaken, anders loop je kans dat de pallets en de hut omvallen", zegt Stijn.

Vechten om pallets

Het wordt waarschijnlijk een kleine hut, want het verkrijgen van pallets was volgens de 11-jarige Julius nog niet zo makkelijk. "Sommige kinderen duwen anderen weg om een pallet te krijgen en andere kinderen slepen er meteen één mee dus het was heel erg lastig". Daarom is het roeien met de riemen die je hebt, maar dat vindt zijn leeftijdsgenootje Floortje helemaal niet erg. "Het maakt mij niet uit hoeveel je doet of hoeveel pallets je hebt, zolang het maar gezellig is. Dat vind ik het belangrijkste!"

Met de hamer in de hand zijn Stijn, Marenthe, Floortje en Julius klaar om te bouwen (foto: Omroep Zeeland)

Dit jaar is Kylian Verheul voorzitter geworden van Speelstad en hij merkt dat de digitalisering weinig invloed heeft op de kinderen. "De kinderen kunnen hier lekker buiten spelen, bouwen en bezig zijn met vrienden. Dat is heel belangrijk, waardoor ze geen aandacht hebben voor de telefoon of tablet." Verheul's advies is om op warme dagen genoeg te blijven drinken, want ook met hoge temperaturen gaat het bouwen gewoon door tot en met zaterdag.

