Toeristen weten de veerboot wél te vinden

Duizenden toeristen steken in de zomer de Westerschelde over met de veerboot. "Het uitzicht is zo mooi", vertelt een Vlaams meisje. Een man is verbaasd dat hij zo snel aan boord was. "De vorige keer was het zo druk, dat de boot vol was. We hebben toen meer dan een uur moeten wachten."

Dagje naar Walcheren

Het is vooral aan het eind van de ochtend druk vanuit Breskens. Toeristen in Zeeuws-Vlaanderen pakken de boot om een dagje naar Vlissingen of Middelburg te gaan. 's Avonds rond etenstijd gaat iedereen weer terug en kunnen vooral in Vlissingen flinke wachttijden ontstaan. In de zomermaanden zijn er meer afvaarten om de drukte op te kunnen vangen.

Op de boten kunnen 186 mensen tegelijk mee. Er is plaats voor ongeveer 90 fietsen en bromfietsen. Toeristen grijpen de overtocht van ruim 20 minuten aan om even lekker uit te waaien. "We komen ieder jaar naar Zeeland en dan hoort een overtocht met de veerboot er zeker bij."