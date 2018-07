In deze dorpen wonen de meeste jonge Zeeuwen

(foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen Oostdijk, maar de hele gemeente Reimerswaal is erg jong. Want met 42,1 procent kinderen en jongeren komt Waarde op de tweede plaats in Zeeland. Ook de buurdorpen Kruiningen en Krabbendijke staan in de Zeeuws Top Twaalf.

Helemaal aan de andere kant van de ranglijst komen Terneuzen-Centrum en Geersdijk, met slechts 16,2 procent kinderen en jongeren tot 25 jaar. Het allerlaagste percentage in Zeeland wordt door het CBS gemeten in Serooskerke op Schouwen: 11,1 procent.