Paarden eten nu al wintervoorraad hooi

Dus moeten de paardenhouders op zoek naar een nieuwe voorraad. Ze kopen alvast hooi op bij andere boeren. Pieter: "Maar omdat meer boeren met een tekort aan gras zitten, ontstaat er onderling een concurrentiestrijd."

De boer hoopt aan de ene kant dat het in augustus nog flink gaat regenen, zodat hij in september nog een snede gras kan oogsten en dat hij een voorraadje kan opbouwen. Maar hij ziet er ook de goede kant van in: "We hebben ook een camping en daar is het mooie weer juist weer erg gunstig voor!"

Ook bij de ZLTO is het tekort bekend. Meerdere boeren hebben het probleem al aangekaart.