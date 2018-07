Joodse organisaties storen zich niet aan 'vergast'

(foto: Omroep Zeeland)

Het bewuste gedicht is een ode aan de jubilerende boekwinkel De Drvkkerij in Middelburg, die ook een horecafunctie heeft. De omstreden regel luidt: 'Waar wordt gelezen, geklonken. Verguisd en prettig vergast'.

'Geen enkele blaam'

In een reactie op de ontzetting van Chawwa Wijnberg schrijven de besturen van de Joodse Gemeente Zeeland, de Stichting Synagoge en het Etty Hillesum Onderzoekscentrum in Middelburg 'oprecht te vinden dat de dichteres geen enkele blaam treft'. "De context van de het gedicht is totaal anders dan in de brief van Chawwa Wijnberg wordt gesuggereerd. Wij betreuren die brief en nemen er afstand van", schrijft Luuc Smit namens de Joodse organisaties.

"Natuurlijk snappen we dat het woord 'vergast' bij mevrouw Wijnberg onbedoeld onaangename associaties oproept. Wij als besturen willen vooral de nadruk erop leggen dat er in de context van het gedicht niets vreemds is aan de woordkeus. Het gedicht gaat niet over de Holocaust, maar over gastvrijheid. Het woord 'vergasten' is een gewoon Nederlands woord en is zeker vaker te vinden in teksten. De dichteres heeft er geen enkele nare bedoeling mee; het gaat om een ode aan een restaurant".

Smit wijst erop dat het gedicht al enige tijd aan de gevel van de winkel hangt en dat verschillende bestuursleden het al hadden gelezen. Het bestuur van de Joodse Gemeente Zeeland heeft wel overleg gehad over de klacht, maar geen aanleiding gezien om hier iets mee te doen, omdat het zich niet in die klacht herkent.

Begripvol

Ook heeft Smit een kort gesprek gehad met directeur Jan de Vlieger van De Drvkkerij. "Ik heb hem daarin verteld dat wij geen probleem hebben met de tekst, maar hem wel uitgelegd hoe het komt dat sommige woorden, beelden, geluiden en teksten wel eens verkeerd kunnen vallen. De Drvkkerij en de persoon Jan de Vlieger zijn oprecht betrokken bij de Joodse gemeenschap. In het gesprek toonde hij zich zeer begripvol en zette hij ons zeker niet weg alsof wij ten onrechte ergens een probleem van maken", aldus Smit.