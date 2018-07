Deel dit artikel:











Grote roetpluim na explosie Dow Terneuzen

Op het terrein van chemiebedrijf Dow Benelux in Terneuzen is vanavond na een explosie een grote roetpluim ontstaan. De knal van de explosie was in de wijde omtrek te horen.

Rookpluim bij Dow in Terneuzen (foto: Mark de Paauw) Overdruk Volgens een woordvoerder van Dow ontstond de explosie iets voor tienen door overdruk in een van de plasticfabrieken. Daarbij trad een veiligheidsventiel in werking. Dat moet ervoor zorgen dat de gassen die de overdruk veroorzaken veilig kunnen ontsnappen. Maar door een nog onbekende oorzaak explodeerde het gasmengsel. Koelen Volgens de woordvoerder kan dat gebeuren door een aantal factoren. De meest waarschijnlijke is de combinatie van de hoge luchttemperatuur en de hoge luchtvochtigheid. Na de explosie sloot de veiligheidsklep zich weer en werden de sprinklers geactiveerd. Er is geen brand ontstaan; wel is de bedrijfsbrandweer van Dow ingezet om de installatie te koelen. De roetwolk die boven Terneuzen hangt volgens de woordvoerder te hoog om gevaar op te leveren. De verwachting is dat de wolk langzaam oplost. Rookpluim bij Dow in Terneuzen (foto: Thomas van der Bent) Rook bij Dow in Terneuzen (foto: Dick Molenaar)