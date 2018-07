Zeeland wordt wakker: minder gras, explosie bij Dow en reactie op 'vergast' in gedicht

Rookpluim bij Dow in Terneuzen (foto: Thomas van der Bent)

Explosie bij Dow

Op het terrein van chemiebedrijf Dow Benelux in Terneuzen was gisteravond een explosie door overdruk in een van de plasticfabrieken De knal van de explosie was in de wijde omtrek te horen. Een grote roetpluim trok vervolgens de lucht in.

Drvkkery in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

'Verguisd en prettig vergast'

Joodse organisaties in Zeeland vinden dat het gebruik van het woord 'vergast' in een gedicht van de Middelburgse stadsdichteres Anna de Bruijckere moet kunnen. De dichteres gebruikte het als voltooid deelwoord van 'vergasten' in een gedicht dat in boekhandel de Drvkkery in Middelburg hangt. Bij voormalig stadsdichteres Chawwa Wijnberg, van Joodse afkomst, riep 'vergast' associaties op met vergassen.

Paarden eten nu al wintervoorraad hooi (foto: Omroep Zeeland)

Te weinig hooi

Door de aanhoudende droogte dreigt een tekort aan hooi voor dieren. Op de weilanden staat bijna geen gras meer. Pieter en Ina Nortier uit Oostburg moeten hun paarden nu al bijvoeren met de hooivoorraad die voor komende winter is bedoeld.

Drukte aan boord van de Westerschelde Ferry (foto: Omroep Zeeland)

Toeristen naar overkant

Onlangs schrapte de Provincie afvaarten van de Westerschelde Ferry in de ochtendspits, omdat bijna niemand daar gebruik van maakte. Maar in de zomer is het drukker op de veerboot. Toeristen moeten soms meer dan een uur wachten omdat de boot vol is. 's Ochtends is het meestal druk van Breskens naar Vlissingen en 's avonds rond etenstijd gaan de meeste mensen weer terug.

Een boer haalt zijn oogst binnen in Zierikzee (foto: Lennaert de Looze)

Weer

Het is vandaag wisselend bewolkt en lokaal kan er een bui vallen. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Aan zee wordt het 22 of 23 graden, in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen wordt het 26 graden. De laatste weersverwachtingen vind je op omroepzeeland.nl/weer.