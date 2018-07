Landelijke Miss Senior Pride komt uit Goes

Ditty Smit-van Damme uit Goes en Kees van den Berg uit Utrecht zijn mrs. en mr. Senior Pride 2018 (foto: Geert van Tol)

Smit heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor ouderen in Zeeuwse verpleeghuizen die hun seksuele geaardheid geheim houden. "Ik nodig mezelf uit bij de directie van tehuizen", legt ze uit. "M'n eerste vraag is altijd: 'Hoe is het hier gesteld met de roze bewoners? Zijn het er veel, loopt dat goed?' Dan kan eigenlijk nooit iemand een lhbt'er in huis aanwijzen. Terwijl ze er natuurlijk wel zijn."

Angst bij oudere lhbt'ers

Volgens Smit heerst er nog veel angst bij oudere lhbt'ers in verpleeghuizen. "De 70-plussers komen nog uit de tijd dat homoseksualiteit niet mocht, niet bespreekbaar of vies was... Die durven daar niet goed vooruit te komen, omdat ze bang zijn gepest te worden of dat mensen hun raar aan zullen kijken."

Ditty Smit uit Goes was verrast toen ze tot Miss Senior Pride werd uitgeroepen.

Smit vindt de prijs eervol en is vooral blij met de pr die de prijs oplevert voor Zeeuwse 50-plussers. Komende zaterdag vaart ze als Miss Gay Pride ook mee met de Canal Parade van de Amsterdam Gay Pride.