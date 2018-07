Onderzoek bij vrachtwagen: mogelijk chemisch afval aan boord

De politie werd vanmorgen vroeg over de geparkeerde vrachtwagen ingelicht. De brandweer is erbij gehaald om te onderzoeken wat er precies in de vrachtwagen zit.

HV Zeeland meldt dat de vrachtwagen niet is voorzien van een kentekenplaat. Vorig jaar werden bij Rilland en Kloetinge vrachtwagens in de polder aangetroffen met grote hoeveelheden aan grond- en afvalstoffen die waren bedoeld of gebruikt waren voor het maken van XTC.

